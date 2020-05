Dawid Podsiadło nagrał utwór w ramach walki z koronawirusem. Nagranie ma już prawie 700 tys. wyświetleń

Hot 16 Challenge 2 trwa w najlepsze i zatacza coraz większe kręgi. Zabawa, polegająca na nagraniu specjalnych utworów, składających się z „gorących 16 linijek” tekstu, wyszła niedawno ze swojego pierwotnego hip-hopowego środowiska.

#Hot16Challenge2 zatoczyło szerokie kręgi

Swoje utwory nagrali bowiem już Norbi, Jakub Żulczyk, a nawet Zbigniew Stonoga. Teraz do tego niezwykle eklektycznego grona uczestników dołączył Dawid Podsiadło, nominowany przez Taco Hemingwaya i Quebonafide, występujących wspólnie jako Taconafide.

Celem akcji jest zebranie pieniędzy na walkę z koronawirusem. Pieniądze można wpłacać na specjalnej stronie na portalu SiePomaga.pl.

Dawid Podsiadło prezentuje swój utwór w ramach #Hot16Challenge2

Muzyk zaprezentował swój utwór w salonie, najprawdopodobniej swojego mieszkania i zaśpiewał 16 zwrotek, w których nie tylko składa hołd lekarzom, ale odwołuje się także do innych nominowanych oraz nostalgicznych elementów swojego dzieciństwa.

Uwagę internautów przykuł także niezwykle popkulturowy wystrój wnętrza. Obok wielkiego portretu Elvisa Prestleya, możemy dopatrzyć się także różnych figurek z gier komputerowych, w tym wielkiego żółtego Pikachu, czy model Tie-Fightera z „Gwiezdnych wojen”.

Podsiadło nominował także kolejnych artystów do wzięcia udziału w zabawie. Są to: Monika Brodka, Daria Zawiałow, Michał Kempa i Mikołaj Kubicki, występujący na scenie jako Meek, Oh Why?.

