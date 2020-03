Dawid Podsiadło odwołuje wiosenne koncerty. Muzyk ma też dobrą informację dla fanów

Dawid Podsiadło to jeden z najbardziej rozchwytywanych wokalistów młodego pokolenia. Kalendarz muzyka pęka w szwach już od lat. Popularność dała mu się we znaki na tyle, że ma za sobą całkiem długi odpoczynek od muzyki i całkowite zniknięcie ze sceny. Tym razem jednak urlop Dawida będzie wymuszony przez sytuację na świecie.

Premier Mateusz Mazowiecki w związku z szalejącym na świecie koronawirusem postanowił nakazać odwołanie wszystkich imprez masowych. Kluby, artyści i agencje koncertowe powoli odwołują również wydarzenia, które nie mieszczą się w definicji imprezy masowej zawartej w ustawie. Wszystko po to, żeby zatrzymać epidemię.

Równie odpowiedzialną postawą wykazał się Dawid Podsiadło, który ogłosił fanom, że nie zagra koncertów wiosennych w zaplanowanym terminie. Muzyk podkreślił, że wszystkie zaplanowane na marzec i kwiecień zostaną przełożone na późniejsze terminy, a bilety na wydarzenia zachowują swoją ważność.

Jednocześnie Dawid Podsiadło podkreślił, że wydarzenia zaplanowane na maj oraz czerwiec odbędą się zgodnie z planem. A przynajmniej, że taka jest aktualna decyzja, która z wiadomych względów może się jeszcze zmienić.

Muzyk poza smutnymi wieściami, podzielił się z fanami także dobrą wiadomością. Podsiadło poinformował, że wkrótce wyda nową płytę. Znajdą się na niej wersje koncertowe utworów z trasy "Leśna muzyka". Dzięki temu każdy, komu nie odpowiada nowy termin leśnych koncertów, będzie mógł wysłuchać nowych aranżacji w serwisach streamingowych. Wersje CD materiału będą dostępne w wersji limitowanej, wyłącznie dla uczestników koncertów.

Ci z Was, którzy zachowają swoje bilety z "Leśnej Muzyki" (także te z koncertów które odbyły się w pierwotnych terminach) będą mogli je wykorzystać do zakupu wydania fizycznego, które będzie dostępne w limitowanym nakładzie tylko i wyłącznie dla uczestników koncertów, w ramach podziękowania za cierpliwość w oczekiwaniu na przełożone spotkanie z nami na żywo. Planujemy, by to wydawnictwo trafiło do Was jesienią, pod koniec trasy. "