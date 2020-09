Dawid Podsiadło pokazał fragment koncertu na Stadionie Narodowym. Posłuchaj "W dobrą stronę"

W rocznicę wyprzedanego koncertu na PGE Narodowym w Warszawie, Dawid Podsiadło zaprezentował wideo z tego wydarzenia do utworu "W dobrą stronę". Pochodzący z albumu "Annoyance and Disappointment" singiel wysłuchało wtedy na żywo ponad 60 tysięcy osób.

Tak Dawid Podsiadło wspomina koncert na warszawskim stadionie:

"

Kilkadziesiąt tysięcy ludzi postanowiło zebrać się w jednym miejscu i nas posłuchać przez parę godzin. Za każdym razem gdy tylko o tym pomyślę to robi mi to z bani pranie. Anyway. Minął już rok. Chociaż patrząc na to wszystko co się w międzyczasie wydarzyło to mam wrażenie, że tych „atrakcji” starczyłoby na jakieś pokolenie, a nie dwanaście miesięcy. Dużo się pozmieniało i pewnie wiele sfer naszego życia zostanie jeszcze przez jakiś czas pozostanie dotknięte konsekwencjami tych wydarzeń. "