Dawid Podsiadło przeznaczy zyski z trasy „Leśna Muzyka” na Australię. „Od Was i w Waszym imieniu”

Koncerty Dawida Podsiało rozpoczynają się 26 stycznia 2020 i potrwają do 16 maja 2020. Zainteresowanie jego występami jest tak duże, że w praktycznie każdym mieście (oprócz Gdyni) odbędą się po dwa koncerty.

Podsiało stwierdził, że skoro „lasy na naszej planecie zostały mocno nadwyrężone ogromnymi pożarami”, to trasa „Leśna Muzyka” nie może pozostać obojętna. Wcześniej deklarację pomocy dla Australii ogłosił także WOŚP.

Według napływających z Australii danych, ogień strawił tam lasy o powierzchni większej, niż wszystkie występujące w Polsce. Śmierć w płomieniach poniósł nawet miliard zwierząt, w tym wiele przedstawicieli gatunków endemicznych, które jak nigdy wcześniej są bliskie wymarciu.

Dawid Podsiadło napisał w poście na Facebooku, że nie pozostanie na tę tragedię obojętny.

Wiem, że oczekujecie od nas zaangażowania, bo też nie raz mówiłem o tym, jak ważne dla nas jest dbanie o środowisko. Dlatego postanowiliśmy przeznaczyć część zysku z biletów które kupiliście na „Leśną Muzykę” właśnie na pomoc środowisku naturalnemu Australii. To tak naprawdę datek który przekazujemy jest także od Was i w Waszym imieniu. "

Dawid Podsiało wystosował także apel do fanów, żeby zmierzając na koncerty trasy „Leśna Muzyka” postarali się wytworzyć jak najmniej gazów cieplarnianych.

Pamiętajcie że poza systemowymi zmianami w sposobie działania państw i korporacji, to właśnie nasze małe codzienne działania mają ogromne znaczenie, by naszej planecie żyło się lepiej, dlatego prosimy Was : na nasze koncerty przyjdźcie z biletami w telefonach – zeskanujemy je, więc nie ma potrzeby drukowania. Jeżeli to możliwe przyjedźcie komunikacją miejską, zamiast samochodami. W naszym zespole, zarówno na trasie i w codziennej działalności staramy się też pamiętać na co dzień o tym żeby segregować odpady, oszczędzać wodę, wyeliminować używanie jednorazowego plastiku i wiele innych drobnych rzeczy które tylko pozornie wydają się bez znaczenia. "