Dawid Podsiadło przygotował playlistę swoich ulubionych utworów. Muzyk jest fanem rocka?

Streaming to coraz bardziej popularna forma słuchania muzyki. Korzystanie z serwisów takich jak Spotify czy Tidal pozwala na dostęp do niemal nieograniczonych zasobów dźwięków po zaledwie kilku kliknięciach. Dodatkowo używanie aplikacji jest w pełni legalne, a nasi ulubieni artyści czerpią zyski z każdego odsłuchania ich twórczości. Serwis TIDAL stworzył akcję "Now Playing", w której artyści dzielą się ze swoimi fanami ulubionymi numerami.

Dawid Podsiadło z playlistą ulubionych utworów

W przedsięwzięciu wziął udział między innymi jeden z najpopularniejszych wokalistów młodego pokolenia w Polsce - Dawid Podsiadło. Muzyk specjalnie dla swoich fanów wybrał utwory, które w ostatnim czasie towarzyszą mu najczęściej.

Nikogo pewnie nie zdziwi, że artysta ma zróżnicowany gust muzyczny. W wyborach Dawida znajdziemy zarówno polskich jak i zagranicznych artystów takich jak Katie Melua, Billie Eilish, Lorde czy Ralph Kamiński. Muzyk umieścił na liście także rockowy R.E.M. oraz "Leci Nowy Future" Taco Hemingwaya, z którym Podsiadło wyprzedał niedawno Stadion Narodowy. Playlisty możecie posłuchać TUTAJ.

Artysta poproszony o uzasadnienie swoich wyborów powiedział:

" Ten zbiór pozwala mi popatrzeć na wszystkie wydarzenia z dystansem, spokojem i tak jakoś podumać. "

Poza wyborami Dawida Podsiadły, za pośrednictwem TIDAL możecie posłuchać także ulubionych utworów Alicii Keys, The Weeknd, Sarsy, Natalii Nykiel czy Bedoesa.

