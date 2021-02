Dawid Podsiadło przygotował "tłustą niespodziankę z okazji tłustego czwartku"

Dawid Podsiadło stworzył podcast z Radkiem Kotarskim

Dawid Podsiadło rano w Tłusty Czwartek wrzucił na swojego Facebooka zdjęcie z Radkiem Kotarskim, które podpisał słowami: "Tłusty Czwartek - Tłusty Podsiadło. I tłuste wiadomości w drugiej części dnia". W końcu nadeszła wspomniana druga część dnia i okazało się, że wokalista stworzył podcast ze znanym youtuberem.

Ten nosi tytuł "Podsiadło Kotarski Podcast" i dwa pierwsze, ponad godzinne odcinki są już dostępne do odsłuchu. W opisie na Spotify możemy przeczytać krótko, że to "Podcast Dawida i Radka", natomiast epizody są opatrzone hasłem: "Podobało Ci się? Subskrybuj ten podcast :)". Znajdziecie je poniżej:

Oglądaj

Pierwszy odcinek nosi tytuł: "Wyłącz ten telefon, bo ci go wyłączę na amen", a drugi to "Czy Kalifat od Nesquicka to dobry serial?". Panowie płynnie przechodzą od tematu do tematu, poruszając kwestie dotyczące uzależnienia od smartfonów, czy śpiewając piosenki. Krótko mówiąc: bawią i uczą.

Nowe odcinki będą się pojawiały co tydzień w czwartek. Nie wiemy jednak, jakiej tematyki będą dotykały epizody. Jeżeli pierwsze dwa epizody mają być wyznacznikiem przyszłości, to spodziewamy się, że panowie raczej będą dyskutowali o wszystkim, co przykuje ich uwagę.