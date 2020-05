Dawid Podsiadło stworzył domową playlistę z piosenkami Guns N' Roses i Blur. Czego słucha muzyk?

Kilka ostatnich tygodni spędzamy w domach, szukając nowych, kreatywnych sposobów na wykorzystanie wolnego czasu i bycie w kontakcie z bliskimi. Dlatego Spotify postanowił stworzyć nowo uruchomioną kolekcję "Listening Together", gdzie użytkownicy mogą posłuchać utworów polecanych przez polskich i zagranicznych artystów, których oni sami słuchają podczas domowych aktywności.

Dawid Podsiadło stworzył domową playlistę na Spotify z piosenkami Guns N' Roses i Blur. Czego słucha muzyk?

W ramach serii użytkownicy Spotify znajdą zupełnie nowe playlisty i podcasty, stworzone przez zaproszonych do współpracy twórców, podcasterów i influencerów. Margaret i Dawid Podsiadło to tylko niektórzy z artystów, którzy przygotowali listy z rekomendowanymi utworami, które towarzyszą im podczas ulubionych domowych zajęć.

Gaming z Dawidem Podsiadło to playlista z piosenkami takich twórców, jak min. Queens of the Stone Age, Blur, Mogwai, Guns N' Roses czy Bryn Adams.

Globalnie w projekt zaangażowali się tacy artyści jak Selena Gomez, Dolly Parton, Normani czy Lil Yachty. Ponadto, w ramach projektu "Listening Together", Spotify uruchomił stronę spotify.com/together, na której każdy z nas może sprawdzić jakie utwory są jednocześnie odsłuchiwane przez użytkowników platformy na całym świecie. Teraz, kiedy dwie nieznajome osoby zaczną w tym samym czasie słuchać tego samego utworu, możemy zobaczyć skąd pochodzą.

Zobacz także: Dawid Podsiadło przygotował playlistę swoich ulubionych utworów. Muzyk jest fanem rocka?