Dawid Podsiadło wydał nowy album i ogłosił koncert na największym stadionie w Polsce. Kiedy rusza sprzedaż biletów?

Dawid Podsiadło to pierwszy polski artysta, który może wypełnić PGE Narodowy w Warszawie.

Projekt „Lata Dwudzieste” to nie tylko płyta, ale także liczne wydarzenia. Nowy album Dawida Podsiadły został wyprodukowany we współpracy z Jakubem Galińskim, producentem muzycznym na co dzień grającym w jego zespole.

Dawid Podsiadło wydał nowy album "Luty Dwudzieste"

Dla słuchaczy, którzy chcieliby jeszcze bardziej wgłębić się w koncept stojący za „Latami Dwudziestymi” została przygotowana niespodzianka. Dawid jest pierwszym polskim wykonawcą, który został zaproszony przez Spotify do współpracy nad specjalną odsłoną swojego wydania muzycznego.

Projekt Enhanced Album to multimedialna playlista wzbogacona o unikatowe materiały wideo oraz tekstowe i głosowe komentarze twórcy. Specjalnie dla użytkowników serwisu artysta przygotował serię krótkich, niepublikowanych wcześniej, historii związanych z brzmieniem i pracą nad nowym albumem.

Z kolei bliscy Dawida oraz media mieli możliwość zobaczyć psychodeliczny i eklektyczny mikroświat artysty na własne oczy. W środę, 19 października na płycie PGE Narodowy oraz w jego kuluarach odbył się event zapowiadający premierę płyty. Zaproszeni goście mogli posłuchać kilku nowych piosenek na żywo w otoczeniu wielowymiarowej, ogromnej scenografii i w towarzystwie kilkudziesięciu bohaterów okładki albumu.

Dawid Podsiadło zagra koncert na PGE Narodowym w Warszawie

Miejsce imprezy nie było przypadkowe, bo po czterech latach przerwy Dawid Podsiadło powróci na PGE Narodowy, by latem 2023 roku zagrać tam swój solowy koncert. Materiał z najnowszego albumu zostanie zaprezentowany 26 sierpnia 2023 roku na okrągłej scenie 360°. Bilety będą dostępne w sprzedaży od poniedziałku 24.10 na www.ebilet.pl/dawidpodsiadlo.

Ostatni wyprzedany wspólny koncert Dawida i Taco na PGE Narodowym w 2019 roku przyciągnął prawie 60 tysięcy widzów. Zapowiedziany na rok 2023 koncert Podsiadło będzie miał szanse pobić ten wynik – organizatorzy przygotowali bowiem prawie 80 tysięcy biletów.

Koncertowe emocje przypomni fanom opublikowane dziś wideo z dotychczas największego koncertu Dawida – na Stadionie Śląskim w Chorzowie, który odbył się w czerwcu tego roku.

Na kilka dni przed premierą albumu artysta postanowił ruszyć w miasto i sprawdzić czy nowa płyta nie wymaga poprawek, czy teksty nie są przypadkiem zbyt banalne, czy numery są wystarczająco taneczne i czy album, jakkolwiek, jest w stanie powtórzyć komercyjny sukces „Małomiasteczkowego”.