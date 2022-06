Po dwóch latach opóźnienia spowodowanego pandemią koronawirusa Dawid Podsiadło rozpoczął swoją stadionową trasę. Podczas pierwszego z koncertów, który odbył się w ubiegłą sobotę w Polsat Plus Arena Gdańsk, pod sceną bawiło się aż 45 tys. osób. Podsiadło zaskoczył zebranych wykonując aż trzy nowe utwory. Jak prezentują się te kawałki?

Dawid Podsiadło wykonał 3 nowe utwory na stadionowym koncercie w Gdańsku [WIDEO]

Huczny „Szarość i róż” oraz taneczny „POST” to niektóre piosenki z nowego repertuaru Dawida Podsiadły, które artysta po raz pierwszy wykonał na żywo.

Oglądaj

Oglądaj

Oglądaj

To jednak nie koniec niespodzianek – gdański koncert obfitował w wiele wyjątkowych momentów. Jednym z nich było z pewnością pojawienie się na scenie ponad trzydziestoosobowej Młodzieżowej Orkiestry OSP Nadarzyn, co spotkało się z niezwykłym entuzjazmem publiczności. Podsiadło z zespołem powrócił także do zakończonej w zeszłym roku i zwieńczonej koncertowym albumem, akustycznej trasy „Leśna muzyka”, wykonując kilka utworów z udziałem sekcji dętej w zmienionych, kameralnych aranżacjach.

W Gdańsku nie mogło zabraknąć również gości. Na początku pojawiła się sanah, która wspólnie z Dawidem wykonała utwór „Ostatnia nadzieja”. Podsiadle towarzyszyli także Kortez i Zalewski, wykonując razem jeden z największych polskich przebojów ostatnich lat, czyli „Początek”. Na zakończenie, przed publicznością pojawił się jeszcze Taco Hemingway. Ta dwójka w 2019 roku zagrała już koncert stadionowy, a wydarzenie to przeszło do historii rodzimej muzyki. Artyści wykonali w Gdańsku „Tamagotchi” i „W piątki leżę w wannie”.

Drugi z serii koncertów odbędzie się 18 czerwca w Tarczyński Wrocław Arena, a finał – na Stadionie Śląskim w Chorzowie. W sprzedaży zostały już tylko ostatnie bilety na koncert w Chorzowie. Łącznie na trzech koncertach bawić będzie się ponad 160 tys. widzów.