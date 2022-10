Stalker śpi ze zwłokami w nowym klipie Dawida Podsiadły. Posłuchaj "To co masz Ty!" [WIDEO]

Jak prezentuje się najnowszy utwór Dawida Podsiadły "To co masz Ty!", który zapowiada krążek "Lata Dwudzieste"? Zobaczcie niepokojący teledysk.

Dawid Podsiadło wyda 21 października swój czwarty studyjny album wyprodukowany we współpracy z Jakubem Galińskim, producentem muzycznym na co dzień grającym w zespole Dawida. Wokalista właśnie podzielił się nowym singlem "To co masz Ty!", do którego powstał dosyć niepokojący teledysk.

Dawid Podsiadło z nowym singlem "To co masz Ty!" [WIDEO]

Następca "Małomiasteczkowego" to zbiór kilku lat przeżyć i przemyśleń artysty, który już przyzwyczaił nas do mocnych tekstów, czego najlepszym przykładem jest opublikowany już utwór "POST". Problemy mikroświata, osobiste rozterki, ale i spojrzenie na to, co dzieje się na świecie. O tym będzie album „Lata Dwudzieste”.

"To co masz Ty!" jest drugim singlem zwiastującym nadchodzący krążek. W najnowszym klipie Dawida w główną rolę zakochanego stalkera wcielił się Piotr Trojan. Historia jego miłości jest dosyć mroczna...

Oglądaj

To nie pierwsze spotkanie Trojana z Podsiadło. Znajomość artystów rozpoczęła się na planie filmu "Johnny", który króluje obecnie w polskim boxoffice – zgromadziwszy dotychczas przed wielkim ekranem ponad 300 tysięcy widzów. Piotr zagrał pierwszoplanową rolę, a Dawid po raz drugi został koproducentem pełnometrażowego filmu. Reżyserem "Johnny’ego" oraz twórcą nieujawnionej jeszcze okładki albumu "Lata Dwudzieste" jest Daniel Jaroszek.

Obecnie Dawid wraz z zespołem przygotowuje się do trasy koncertowej – PostProdukcja Tour, która rusza już 30 października i obejmuje dziewięć koncertów, na których zostanie zaprezentowany nowy materiał. "Lata Dwudzieste", trasa koncertowa oraz współprodukcja filmu to nie jedyne projekty, w których uczestniczył ostatnio artysta.

We wrześniu ukazał się anglojęzyczny utwór Dawida – "Let You Down", wyprodukowany przez Akirę Yamaokę (Silent Hill). Piosenka zamykała każdy z odcinków serialu anime "Cyberpunk: Edgerunners". Historia o dzieciaku ulicy, który próbuje przetrwać w niepokojącym, mającym obsesję na punkcie technologii i modyfikacji ciała, mieście stała się ogromnym hitem na całym świecie.

Sukces serialu Netfliksa i CD Projektu oraz towarzyszącej mu ścieżki dźwiękowej, przyczynił się także do kolejnego osiągnięcia w karierze dwudziestoparolatka. Dawid jest obecnie najczęściej słuchanym polskim artystą na Spotify (ponad 2,4 miliona słuchaczy miesięcznie), choć jego ostatni, pełnoprawny album został wydany w 2018 roku.