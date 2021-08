Dawid Podsiadło zapowiedział nowy album i przełożył stadionowe koncerty

Dawid Podsiadło w najnowszym wpisie na Facebooku przekazał złą i dobrą wiadomość - niestety z powodu pandemii stadionowe koncerty zostały przeniesione na 2022 rok. Na pocieszenie, Podsiadło zdradził, że na nadchodzących występach fani będą bawić się przy nowych piosenkach.

Muzyk ogłosił przełożenie koncertów pisząc:

Pandemia i jej konsekwencje mają wpływ na każdy, najdrobniejszy aspekt naszego życia. Zmieniają się więc też zasady organizacji wydarzeń kulturalnych, masowych etc.I w świetle tych zmian, jesteśmy zmuszeni przenieść stadionowe koncerty. Rozumiem, że wielu z Was to rozczaruje, rozumiem, że wielu z Was obarczy mnie osobiście winą za te przenosiny.

Koncerty zostały przełożone na 2022 i Podsiadło poprosił fanów, by zatrzymali zakupione bilety. Na pocieszenie dodał, że koncerty będą promować nowy album. Nie wiemy na razie, kiedy dokładnie nastąpi premiera wydawnictwa, ale miejmy nadzieję, że nie będziemy musieli długo czekać:

Jeśli chcielibyście mieć uśmiech po tych informacjach, to mogę jedynie powiedzieć, że tęsknię do Was i zdradzić Wam, że gdy już się na tych stadionach spotkamy, to będziemy mogli się cieszyć nowym albumem. Który tam będzie. Wyśpiewywany. (to chyba pierwsze takie publiczne ogłoszenie o nowej płycie - sam się podekscytowałem.)