Dawid Podsiadło zapowiedział nowy album i trasę: "Dzisiaj konkrety hardcory"

Dawid Podsiadło nie zwalnia tempa i właśnie podzielił się informacjami, które mocno przypadną do gustu jego fanom. Muzyk zapowiedział nowy singiel, jak również album oraz trasę koncertową. Podsiadło poinformował o nowym wydawnictwie w swoim stylu... zresztą przekonajcie się sami.

Od premiery „Małomiasteczkowego” minęło już niemal 5 lat, a album w tym czasie pokrył się podwójnym diamentem, rozchodząc się w nakładzie ponad 350 tysięcy sztuk i będąc pierwszym albumem z takim wyróżnieniem od 2008 roku.

Podsiadło właśnie kończy swoją stadionową trasę, ale fani już niebawem będą mogli zobaczyć na żywo artystę. W nowym poście muzyk napisał:

Może dzisiaj, w ramach walki z przeciąganiem budowania napięcia, powiem od razu konkretne rzeczy, takie na maksa hardkory jeden po drugim. Po każdym proszę brać fajny oddech i takie robić może okrzyki, czy chociaż pomruki, zachwytu.W piątek o północy premiera singla.Pierwszego z WIELU.Tytuł singla to POST.Niemożliwe? A jednak!No ale jak singiel, to chyba jakaś płyta, tak?Oczywiście że tak. Jesienią. Cała płyta.Mówiłem, że dzisiaj konkrety hardkory. A to nie koniec…