W związku z epidemią koronawirusa i zakazem organizacji imprez masowych, stadionowe koncerty Dawida Podsiadły, które zaplanowane były na 2020 rok zostały przeniesione najpierw na czerwiec 2021. Niestety artysta zdecydował się na ponowne przeniesienie koncertów. Kiedy zobaczymy Dawida na żywo?

Dawid Podsiadło na swoich social mediach napisał post, w którym wyjaśnił, że czerwiec nie jest realnym terminem na zorganizowanie koncertów. Dlatego ekipa muzyka jest zmuszona ponownie przełożyć trasę:

Na szczęście widzimy bardzo realną szansę na powrót do organizacji wydarzeń z publicznością jeszcze w tym roku, gdyż wraz z rosnącą liczbą wykonanych szczepień płyną do nas optymistyczne sygnały z wielu miejsc w Europie o zaplanowanych na wakacje dużych plenerowych koncertach.(...) Wiemy, że minęło już dużo czasu, ale prosimy - jeżeli możecie zachowajcie swoje bilety także tym razem i spotkajmy się we wrześniu.