Decapitaded ruszy w europejską trasę z perkusistą Aborted. Muzycy zagrają jeden koncert w Polsce

W grudniu 2018 roku Michał Łysiejko, perkusista Decapitated opublikował w swoich mediach społecznościowych informację o rozstaniu z zespołem. Muzyk po 5 latach w kapeli postanowił ruszyć dalej i rozwijać się w "nowych muzycznych" kierunkach. Od tamtej pory stałe miejsce w ekipie Decapów na miejscu perkusisty pozostaje wolne.

Decapitated z perkusistą Aborted ruszy w trasę

Muzycy zapowiedzieli, że wrócą do regularnego koncertowania już w marcu 2020 roku. Kapela zapowiedziała trasę Faces Of Death Tour z grupą Beyond Creation, Ingested, Lorna Shore oraz Viscera. Z tej okazji formacja zrekrutowała na tourne nowego perkusistę.

W szeregach Decapitated pojawi się Ken Bedene z grupy Aborted. Gitarzysta Vogg ogłosił informację na Facebooku:

" Jesteśmy bardzo podekscytowani faktem, że Ken Bedene zagra na perkusji podczas naszej trasy Faces of death. Ken jest jednym z moich ulubionych perkusistów deathmetalowych. To świetny facet i niesamowicie utalentowany muzyk. W przeszłości koncertowaliśmy z Aborted kilka razy i za każdym z nich było to świetne doświadczenie. Mamy niesamowite wspomnienia z dzielenia sceny. Nie mogę się już doczekać kolejnych koncertów. "

O dołączeniu do Decapitated opowiedział także Ken:

" Jestem bardzo podekscytowany, że uzupełnię koncertowy skład Decapitated. To zespół, który miałem przyjemność dobrze poznać i wielokrotnie z nimi koncertować. Nie mogę się doczekać, aby dzielić z nimi scenę i wnieść swoją energię do ich muzyki. Do zobaczenia w trasie! "

Faces Of Death Tour:

06.03.20 Niemcy - Berlin

07.03.20 Niemcy - Hamburg

08.03.20 Dania - Aarhus

09.03.20 Niemcy - Hannover

10.03.20 Niemcy - Oberhausen

11.03.20 Holandia - Nijmegen

12.03.20 Wielka Brytania - London

13.03.20 Wielka Brytania - Glasgow

14.03.20 Wielka Brytania - Manchester

15.03.20 Wielka Brytania - Birmingham

16.03.20 Wielka Brytania - Bristol

17.03.20 Wielka Brytania - Southampton

18.03.20 Belgia - Aarschot

19.03.20 Francja - Paryż

20.03.20 Szwajcaria - Aarau

21.03.20 Niemcy - Karlsruhe

22.03.20 Włochy - Mediolan

23.03.20 Niemcy - Munich

24.03.20 Austria - Wiedeń

25.03.20 Węgry - Budapeszt

26.03.20 Czechy - Praga

27.03.20 Polska - Wrocław

28.03.20 Niemcy - Dresden

Zobacz też: Machine Head opublikował nowy utwór z Voggiem z Decapitated w składzie