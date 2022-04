Decapitated nagrał singiel z wokalistką Jinjer. Zobacz klip do "Hello Death" [WIDEO]

Zespół Decapitated opublikował drugi singiel z nowego albumu "Cancer Culture". Utwór nazywa się "Hello Death" i w kawałku usłyszymy jedną z najciekawszych wokalistek metalowych, Tatianę Shmayluk z zespołu Jinjer. Zobaczcie, jak prezentuje się teledysk do tego utworu.

Decapitated z klipem do "Cancer Culture". To zapowiedź nowej płyty [WIDEO]

Lider zespołu, Wacław „Vogg” Kiełtyka, podkreśla, że wokal Tatiany jest wyjątkowy i bardzo cieszy się z tej współpracy:

W "Hello Death" połączyliśmy dwa różne światy muzyczne i efekt końcowy jest doskonały. Jak wszyscy wiecie, nieustannie uwielbiamy dodawać nowe elementy do naszej muzyki. W "Hello Death" udało nam się połączyć techniczny death metal z wokalem Tatiany, co nadaje utworowi epicki wręcz wymiar. Tekst opowiada o walce życia ze śmiercią - brutalne, ciężkie riffy połączyliśmy z kobiecym, spokojnym wokalem i ta kombinacja to absolutna nowość w muzyce Decapitated. Czasami trzeba opuścić własną strefę komfortu i zaryzykować, aby osiągnąć coś całkowicie epickiego.