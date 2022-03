Decapitated z klipem do "Cancer Culture". To zapowiedź nowej płyty [WIDEO]

Decapitated opublikował teledysk do pierwszego singla z nowej płyty, tytułowego "Cancer Culture". Premiera klipu zbiegła się z rozpoczęciem trasy koncertowej zespołu w Wielkiej Brytanii. Zobaczcie, jak prezentuje się najnowszy teledysk Decapitated.

Lider zespołu, Wacław „Vogg” Kiełtyka, tak wypowiedział się na temat teledysku:

Klip nakręciliśmy w grudniu w Płocku, z Mateuszem Winklem, szefem Mania Studio. To było świetne doświadczenie i mam nadzieję , że fani docenią finalny efekt naszej pracy i dostrzegą ważny komunikat, który chcieliśmy przekazać przy pomocy tego obrazka.

Sprawdźcie, jak prezentuje się najnowszy teledysk:

27 maja Decapitated wyda nowy materiał, zatytułowany „Cancer Culture”. Vogg tak mówi o nowej płycie:

Nie było tak łatwo wybrać pierwszego singla z "Cancer Culture". Każda kompozycja ma inny klimat, każdą z nich chcielibyśmy Wam zaprezentować jak najszybciej. Ponieważ "Cancer Culture" jest utworem, który otwiera album, uznaliśmy, że będzie to idealny sposób na wprowadzenie Was w naszą nową muzykę. Oczekiwania, jeśli chodzi o nową płytę, były ogromne, nagrywanie jej było więc dla nas olbrzymim wyzwaniem. Ale ciężka praca się opłaca.

Muzyk wyznał, że zespół miał okazję zgromadzić niesamowitych ludzi, którzy zajęli się produkcją i pomogli osiągnąć kapeli jak najlepszy efekt:

Jarek Szubrycht ponownie napisał dla nas niesamowite teksty o dysproporcji między marzeniami, ambicjami i aspiracjami ludzkości. Głównym inżynierem dźwięku był Tomasz Zed Zalewski, David Castillo odpowiada za miks, a Ted Jensen nadał całości ostateczny szlif przy masteringu. Okładkę stworzył Fabio Timpanaro, włoski artysta, którego twórczość doskonale oddaje to, co chcieliśmy przekazać. Tytuł albumu ma znacznie szerszy kontekst, niż to może się na pierwszy rzut oka wydawać. Będziecie zaskoczeni.