Decapitated z kolejnym nowym singlem. Posłuchajcie "Just a Cigarette" [WIDEO]

Utwór nazywa się "Just A Cigarette" i powstał do niego klip zrealizowany przez Marcina Halerza.

Lider zespołu, Wacław "Vogg" Kiełtyka opowiedział o nowym kawałku w oficjalnym oświadczeniu prasowym:

"Just A Cigarette" to potężny, epicki, melodyjny death metalowy utwór o oczekiwaniach życiowych i o śmierci. Była to pierwsza kompozycja, którą napisałem na "Cancer Culture" i ona w pewnym sensie ukształtowała cały album.