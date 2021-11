Zobaczcie, jak Deep Purple trafił za kratki w teledysku do "Oh Well". Piosenka pochodzi z repertuaru Fleetwood Mac.

Deep Purple przygotowuje się do wydania nowego albumu "Turning To Crime", który ukaże się zaledwie 15 miesięcy po pojawieniu się ostatniego studyjnego albumu „Whoosh!”. Najnowsze wydawnictwo będzie wyjątkowe, bo to pierwsza w historii Deep Purple płyta z coverami. Zespół właśnie podzielił się drugim singlem.

Deep Purple nagrał cover Fleetwood Mac. Posłuchajcie singla z albumu "Turning To Crime" [WIDEO]

Brytyjska grupa podzieliła się drugim singlem, którym jest kompozycja "Oh Well" z repertuaru Fleetwood Mac. Do utworu został nakręcony klip i wytwórnia płytowa oraz management zespołu chcą zaznaczyć, że podczas prac nad teledyskiem nikt na planie nie został ranny. Dlaczego wydano takie oświadczenie? Zobaczcie najnowszy klip od Deep Purple:

Oglądaj

"Turning To Crime" ukaże się 26 listopada 2021 i będzie dostępne jako limitowany, kolorowy vinyl 2LP, klasyczny, czarny vinyl 2LP, jako Digisleeve CD, Jewelbox CD oraz w formie cyfrowej.

Deep Purple "Time To Crime": Tracklista