Deep Purple potępia wojnę w Ukrainie. "Zaprzestańcie ataku na kraj, który dobrowolnie rozbroił swoją broń atomową"

Zespół Deep Purple dołączył do artystów, którzy potępili inwazję Rosji na Ukrainę. Sprawdź, co muzycy napisali na swoich mediach społecznościowych

Deep Purple wielokrotnie w swojej historii występował w Rosji, jednak w obliczu ataku na Ukrainę postanowił zająć w tej kwestii jednoznaczne stanowisko.

Deep Purple potępia atak na Ukrainę

Grupa wydała na Facebooku oświadczenie, w którym w ostrych słowach potępiła atak Rosji na Ukrainę.

Roger Glover napisał:

Jesteśmy apolitycznym zespołem i nigdy nie mieliśmy zamiaru mieszać się do polityki. Tym razem jest inaczej. Potępiamy wojska Putina za okrucieństwa wobec niewinnych mężczyzn, kobiet i dzieci na Ukrainie i przepraszamy naszych rosyjskich i ukraińskich fanów, że koncerty zostały odwołane. Żyjemy nadzieją, że uda nam się zrealizować te daty w przyszłości.

W wiadomościach mówili o tym, że rosyjskie rakiety właśnie zniszczyły Operę na Placu Wolności w Charkowie, gdzie DP grało prawie dokładnie 20 lat temu. To był pamiętny koncert, bo Ian Gillan założył tutu, które znalazł w szafie w garderobie i ogłosił się "Deep Purple in Frock".

- napisał Don Airey.

Muzyk przytoczył również kilka anegdot związanych z tym wyjazdem i poinformował, że w ramach protestu odesłał autograf Dmitrija Miedwiediewa, który otrzymał w 2011 roku.

Ian Gillan napisał:

Jeśli te słowa oznaczają, że już nigdy nie zobaczymy naszych rosyjskich przyjaciół, jest to wielkie poświęcenie, ale nic nie może równać się z tym, że nie zobaczymy naszych ukraińskich przyjaciół, którzy są zabijani, żeby zaspokoić psychopatyczne ambicje rosyjskiego przywódcy. Chciałbym zobaczyć miliony Rosjan na ulicach wyrażających sprzeciw inwazji.

To, co się dzieje, jest bardzo niepokojące. To przestępstwo i powinno być traktowane jako takie. Mam nadzieję, że inwazja wojsk Putina na Ukrainę (bo tym właśnie jest) przyniesie mu ostateczny upadek. I że ktoś, kto "funkcjonuje umysłowo w XXI wieku", będzie mógł poprowadzić naród rosyjski z powrotem do ojczyzny.

- dodał bębniarz grupy, Ian Paice.

Steve Morse przypomniał, że Ukraina, która w 1991 roku posiadała trzeci co do wielkości arsenał nuklearny na świecie, oddała go w zamian za gwarancje bezpieczeństwa.

Zawsze uważałem, że muzyka powinna być niepolityczna i przekraczać wszelkie granice jako język uniwersalny. [...] Zaprzestańcie ataku na kraj, który dobrowolnie rozbroił swoją broń atomową, aby zadowolić wszystkich wielkich graczy. Zatrzymać się, opuścić broń, zawrócić, pomóc innym w drodze powrotnej!

- napisał muzyk.

Deep Purple to prawdziwy fenomen sceny muzycznej, przez wielu zespół ten uznawany jest za najważniejszą grupę w historii muzyki, która współtworzyła takie gatunki jak heavy metal oraz hard rock. Właśnie Deep Purple został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa jako najgłośniejszy zespół świata. Grupa działa już od ponad 50 lat i ma na swoim koncie ponad 100 mln sprzedanych płyt.

Deep Purple w Polsce

Deep Purple wystąpi w Łodzi 12 października 2022. Gościem specjalnym koncertu będzie Jefferson Starship.

Ceny biletów w przedsprzedaży/ w dniu koncertu:

Stojące kat. 1 (płyta) - 190 / 210 zł

Stojące kat. 2 (Golden Circle) - 340 / 360 zł

Siedzące kat. 1 - 285 / 305 zł

Siedzące kat. 2 - 205 / 225 zł

Siedzące kat. 3 - 170 / 190 zł

