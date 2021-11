Deep Purple to prawdziwy fenomen sceny muzycznej, przez wielu zespół ten uznawany jest za najważniejszą grupę w historii muzyki, która współtworzyła takie gatunki jak heavy metal oraz hard rock. Właśnie Deep Purple został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa jako najgłośniejszy zespół świata. Grupa działa już od ponad 50 lat i ma na swoim koncie ponad 100 mln sprzedanych płyt. Zespół właśnie wydał swój najnowszy album ''Turning To Crime''. Jak brzmi ten krążek?

Deep Purple wydał album z coverami. Posłuchaj płyty ''Turning To Crime''

Pierwszy raz w historii Deep Purple na płytę składają się kompozycje stworzone i nagrane wcześniej przez innych artystów. Na ''Turning To Crime'' znajdziemy covery m.in. Fleetwood Mac, Cream, The Yardbirds, Ray Charles & Quincy Jones, Bob Dylan. Dotychczas usłyszeliśmy 3 single - ''Oh Well", ''7 And 7 Is'' z repertuaru Love oraz ''Rockin’ Pneumonia And The Boogie Woogie Flu''. Posłuchajcie, jak prezentuje się cały album Deep Purple.

Nowy materiał usłyszymy na polskim koncercie zespołu. Deep Purple wystąpi w Łodzi 12 października 2022. Gościem specjalnym koncertu będzie Jefferson Starship.

Ceny biletów w przedsprzedaży/ w dniu koncertu: