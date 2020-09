Deep Purple z surrealistycznym klipem do "Nothing At All" [WIDEO]

7 sierpnia 2021 roku giganci rocka, grupa Deep Purple wydała swój dwudziesty pierwszy album studyjny. "Whoosh!" udowodnił, że gatunek wcale nie umarł, a dinozaury muzyki nadal potrafią wydać świetny materiał zachowując swój styl, jednocześnie nie odgrzewając kolejny raz starych kotletów.

Deep Purple z klipem do "Nothing At All" [WIDEO]

Purple podzielili się z fanami kolejnym klipem promującym album. Tym razem wybór padł na "Nothing at All".

Surrealistyczny teledysk wydaje się być kontynuacją historii z ich wydanego niedawno wideo "Throw My Bones". W najnowszej produkcji kosmiczny podróżnik, przypominający postać z okładki płyty, spotyka podczas swojej misji dżentelmena w fioletowym garniturze oraz kobietę, która najprawdopodobniej ma uosabiać naturę.

Produkcją "Whoosh!" zajął się Bob Ezrin, który współpracował z zespołem także przy wydawnictwie "Now What?!" z 2013 roku. Zespół w wywiadach podkreśla, że Ezrin przywrócił grupie radość z nagrywania w studiu oraz szybko poprawił wydajność ich pracy.