Deep Purple nie przechodzi na emeryturę. Zespół zdradził tytuł i datę premiery nowej płyty

Deep Purple miał przejść na emeryturę, ale jak widać panowie nie chcą jeszcze pożegnać się ze sceną ani studiem nagraniowym. Zespół ujawnił tytuł i datę wydania nowego albumu studyjnego. 'Whoosh!" będzie następcą albumów "inFinite" (2017) i "NOW What?!" (2013). Data premiery to 12 czerwca 2020.

Deep Purple zdradził tytuł i datę premiery nowej płyty

Deep Purple po raz trzeci połączył siły z legendarnym producentem Bobem Ezrinem, który zaprosił zespół do Nashville, aby stworzyć i nagrać nowe utwory. Efektem jest najbardziej zróżnicowany album, jaki do tej pory razem stworzyli. Muzycy na nowej płycie "rozciągnęli się we wszystkich kierunkach" bez żadnych ograniczeń, które mogły pozbawić ich kreatywności. "Whoosh!" będzie dostępny jako limitowany CD + DVD Mediabook (płyta DVD będzie zawierać zapis koncertu z Hellfest 2017), 2LP + DVD, limitowany box oraz w formie cyfrowej.

Deep Purple - "Whoosh!": Tracklista

Throw My Bones Drop The Weapon We’re All The Same In The Dark Nothing At All No Need To Shout Step By Step What the What The Long Way Round The Power of the Moon Remission Possible Man Alive And The Address Dancing In My Sleep

Zobaczcie, jak prezentuje się okładka nowej płyty Deep Purple:

Deep Purple wystąpi w Polsce w 2020

Po wydaniu płyty Deep Purple pojedzie w trasę koncertową, która obejmie również Polskę - zespół wystąpi 14 października 2020 w łódzkiej Atlas Arenie.

Zobacz także: Deep Purple zagra w Polsce w 2020 roku. Gdzie kupisz bilety?