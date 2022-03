Def Leppard zamierza wydać nowy album "Diamond Star Halos". To ich pierwszy krążek od 7 lat

Def Leppard powraca z nową muzyką! Grupa szykuje album

Nowy singiel Def Leppard ma zadebiutować już 17 marca 2022 roku w ramach programu "Zoe Ball Breakfast Show" na BBC2. Nowy kawałek ma promować kolejny studyjny album grupy, który ma nosić tytuł "Diamond Star Halos" - a przynajmniej tak zdradziła nam fanowska grupa Def Leppard Rock Brigade na Twitterze.

W internecie pojawiła się strona internetowa www.diamondstarhalos.com, na której przebiega odliczanie - to ma się zakończyć 17 marca o godzinie 10 rano czasu polskiego (spodziewamy się, że wtedy pojawią się oficjalne informacje na temat krążka). Widzimy na niej również członków Def Leppard w postaci "jasnowidzów".

Def Leppard w marcu 2019 roku dostali się do Rock And Roll Hall Of Fame. Panowie zamierzają się również wybrać na wielką stadionową trasę - ich The Stadium Tour z Motley Crew, Poison i Joan Jett ma odwiedzić każde większe amerykańskie miasto. Początkowo zespoły miały się na nią wybrać w 2020 roku, ale pandemia i inne problemy przeszkodziły w zrealizowaniu tego planu.

Może i dobrze, że tak się stało - teraz Def Leppard będzie mogło promować swój nowy album "Diamond Star Halos". Więcej informacji poznamy już 17 marca 2022 roku.