Deftones pokazał nowy klip do kawałka "Ceremony" i zapowiedział trasę koncertową

Deftones udostępnił niepokojący klip wideo do swojego singla "Ceremony" z zeszłorocznego albumu "Ohms". Zobaczcie go poniżej.

Pojawił się klip do "Ceremony", który Deftones pokazał po kilku dniach zapowiedzi (co bardzo pasuje do kampanii marketingowej, którą zaprezentowali przy okazji "Ohms"). W krótkim filmie pojawia się Cleopatra Coleman ("The Last Man on Earth"), a klip wyreżyserował Leigh Whannell ("Piła").

Współpracę z Whannellem skomentował Chino Moreno, czyli wokalista Deftones:

Kiedy Leigh napisał, że jest fanem Deftones, to automatycznie pomyśleliśmy, że fajnie byłoby z nim coś zrobić. My również jesteśmy jego fanami, więc postanowiliśmy napisać. Zanim się obejrzeliśmy, to już byliśmy na planie "Ceremony". Taka współpraca jest najlepsza - organiczna, miła i charakteryzująca się wspólną wizją. Mamy nadzieję, że będziecie się bawili podczas oglądania tak dobrze, jak my podczas kręcenia.

Poniżej możecie zobaczyć klip do "Ceremony":

Whannell również powiedział, że współpraca z Deftones jest spełnieniem marzeń i była wspaniałą okazją do stworzenia pięknego wideo. Zespół przy okazji potwierdził, że wyrusza na trasę koncertową latem 2021 roku. Panowie zamierzają przemierzyć Amerykę, a towarzyszyć im w tym będzie Gojira, która szykuje się do wydania krążka "Fortitude" (ten ma zadebiutować 30 kwietnia).