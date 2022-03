Deftones rozstał się z basistą. 51-letni Sergio Vega, który dołączył do kapeli w 2009 roku poinformował swoich fanów w specjalnym wideo, że nie jest już częścią kapeli. Kilka dni temu w sieci pojawiły się zdjęcia Deftones bez basisty, teraz już wiadomo oficjalnie, że Vega nie jest członkiem zespołu.

Deftones rozstał się z basistą wysyłając mu maila. O co poszło?

W specjalnym nagraniu Sergio Vega wyjaśnił, że nie chciał nagrywać tego wideo, ale jest do tego zmuszony po tym, jak Deftones umieścił zdjęcie bez jego osoby na Spotify. Muzyk wyjaśnił, że od momentu dołączenia do kapeli, czyli od 2009 roku nie został oficjalnym członkiem zespołu, chociaż mu to obiecywano. Za każdym razem, gdy kapela wchodziła do studia, otrzymywał kolejny, odświeżony kontrakt do podpisania.

Pandemia koronawirusa sprawiła, że Vega zaczął zastanawiać się nad rolą w zespole i swoją przyszłością. Chociaż zależało mu na nowej umowie, ponownie dostał do podpisania stary kontakt, na co się nie zgodził. Chciał omówić tę sprawę z zespołem, ale nie doszło do spotkania. Kilka dni później otrzymał maila od prawnika zespołu, że oferta kontraktu jest już nieaktualna i kapela życzy mu wszystkiego dobrego. Muzyk postanowił zatem poświęcić się swojej kapeli Quicksand oraz pracy producenckiej.

Basista podziękował fanom za wielkie wsparcie oraz samym muzykom Deftones, z którym spędził wiele lat i od których nauczył się wielu nowych rzeczy. Posłuchajcie całej wypowiedzi basisty (szacun za gadżety z anime w tle):

Quicksand wrócił do grania w 2012 roku i wydał w 2017 roku album "Interiors" - był to pierwszy krążek formacji od 22 lat. Latem 2021 zespół opublikował płytę "Distant Populations".

Deftones zagra w Polsce na Metal Hammer Festival, który odbędzie się 13 lipca 2022 roku w katowickim Spodku.