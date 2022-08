Co dalej z Depeche Mode? Zespół pokazał wymowne zdjęcie

Po nagłej śmierci Andy'ego Fletchera fani Depeche Mode zastanawiali się, co dalej z zespołem. 3 miesiące po odejściu Fletchera zespół podzielił się zdjęciem ze studia nagraniowego potwierdzając, że mimo trudnych okoliczności będzie pracować nad nowym albumem.

Depeche Mode podzielił się pierwszym zdjęciem po śmierci Fletchera. Zespół nagrywa nowy album [FOTO]

Ostatni krążek zespołu zatytułowany "Spirit" ukazał się w 2017 roku i już od jakiegoś czasu było wiadomo, że zespół pracuje nad kolejnym krążkiem. Jednak śmierć członka zespołu mogła ich plany zmienić - Andy Fletcher zmarł 26 maja w wieku 60 lat. Musieliśmy poczekać kilka miesięcy, by dowiedzieć się, jaką decyzję podejmie Depeche Mode - czy kapela będzie dalej kontynuować swoją działalność czy jednak postanowi zakończyć swoją działalność.

Fanów na pewno ucieszyło zdjęcie muzyków Depeche Mode w studiu nagraniowym. Fotografia pojawiła się na Instagramie grupy z opisem:

Szukamy stabilizacji w tym, co znamy i kochamy. Skupiliśmy się na tym, co nadaje życiu sens i cel.

Jak na razie nie wiadomo, kiedy miałaby się ukazać nowa płyta Depeche Mode, jak również czy zespół postanowi zatrudnić do współpracy dodatkowego muzyka. Nie podano również, czy Depeche Mode ma w planach trasę koncertową, ale wydanie nowej płyty to bardzo dobry pretekst do wyruszenia w tournee.

Tymczasem 10 czerwca Depeche Mode wydał "Exciter – The 12’’ Singles", kolejną część kolekcjonerskich boxów z dyskografią zespołu. W jego skład wchodzą czarne krążki z czterema singlami: "Dream On", "I Feel Loved", "Freelove" oraz "Goodnight Lovers". A na nich niewydane utwory, remixy, wersje instrumentalne, akustyczne oraz inne piosenki pochodzące z sesji nagraniowej do 10-go albumu Depeche Mode – "Exciter".