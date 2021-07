Tęsknicie za Depeche Mode? Zespół właśnie pracuje nad kolejnym studyjnym dziełem i w międzyczasie wydaje kolejne boxy z serii z 12-calowymi singlami. Tym razem 10 września ukaże się "Ultra – The 12’’ Singles", kolekcjonerskie wydanie zawierające 8 winylowych płyt.

Depeche Mode wyda limitowany box "Ultra – The 12’" Singles. To prawdziwa gratka dla fanów

Co znajdziemy w tym wyjątkowym wydawnictwie? W skład zestawu wchodzą single: „Barrel of a Gun”, „It’s No Good”, „Home” oraz „Useless”. Na ostatnim krążku znajdą się bonusy, remixy i wersje live utworów z dziewiątego albumu Depeche Mode – „Utra”, który został wydany 14 kwietnia 1997 roku.

"Ultra" było pierwszą płytą formacji wydaną jako trio, w składzie: Martin Gore, David Gahan i Andrew Fletcher. Nie od dziś wiadomo, że Depeche Mode jest orędownikiem 12-calowych płyt winylowych i wykorzystuje w pełni wyjątkową moc i potencjał tego formatu. Dzięki temu, 12-calowy singiel umożliwił zespołowi odkrywać nowe możliwości w sferze dźwięków, a opakowanie każdego z nich dało im możliwości opracowania wyrafinowanej i imponującej estetyki projektu.

Seria ta będzie kontynuowana w nadchodzących latach w podobnych, luksusowych, audiofilskich edycjach kolekcjonerskich. Dźwięk został zremasterowany z oryginalnych taśm. Grafika każdego zestawu opiera się na ikonografii inspirowanej oryginalnymi wydaniami.