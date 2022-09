Wszystko wskazuje na to, że następca płyty "Spirit" zbliża się wielkimi krokami! Co szykuje dla nas Depeche Mode?

Ten rok jest naprawdę trudny dla Depeche Mode. Zespół pracował nad nowym materiałem i dostał cios prosto w serce - Andy Fletcher zmarł 26 maja 2022 w wieku 60 lat. Ciężko sobie wyobrazić Depeche Mode bez Andy'ego, ale zespół postanowił dalej działać i nagrywać nową muzykę.

Kiedy możemy spodziewać się nowych dźwięków od Depeche Mode? Ostatnio pojawiły się plotki dotyczące konferencji prasowej, na której zespół miał podać datę premiery albumu, ale informacja o wydarzeniu okazała się nieprawdziwa. Teraz na oficjalnym profilu Depeche Mode pojawiła się tajemnicza data. Co to może być?

Depeche Mode z tajemniczym zdjęciem. Czy to data premiery nowej płyty?

27 września 2022 na social mediach Depeche Mode pojawiło się zdjęcie z napisem 4.10.22. Teorii dotyczących tego, co może stać się 4 października jest kilka - może tego dnia ukazać się nowy singiel, data premiery nowego albumu lub ogłoszenie trasy koncertowej. Pewne jest jedno - nowa płyta Depeche Mode zbliża się wielkimi krokami, a w raz z ukazaniem się krążka kapela na pewno ogłosi również koncerty.

Jeszcze w połowie sierpnia 2022 Depeche Mode podzielił się zdjęciem ze studia potwierdzając, że wraca do nagrywania nowej muzyki. Pod fotografią mogliśmy przeczytać:

Szukamy stabilizacji w tym, co znamy i kochamy. Skupiliśmy się na tym, co nadaje życiu sens i cel.

Jak na razie dyskografię zamyka krążek "Spirit" z 2017 roku. Natomiast 11 listopada ukaże się kolekcjonerski box "Playing The Angel" z winylami. W jego skład wchodzą czarne krążki z czterema singlami: „Precious”, „A Pain That I’m Used To”, „Suffer Well” oraz „John The Revelator / Lilian”. A na nich niewydane utwory, remixy, wersje instrumentalne, akustyczne oraz inne piosenki pochodzące z sesji nagraniowej do 11-go albumu Depeche Mode – „Playing The Angel”, który ukazał się w październiku 2005 roku.

Fot. materiały prasowe

Seria ta będzie kontynuowana w nadchodzących latach w podobnych, luksusowych, audiofilskich edycjach kolekcjonerskich. Dźwięk został zremasterowany z oryginalnych taśm, a grafika każdego zestawu opiera się na ikonografii inspirowanej oryginalnymi wydaniami.