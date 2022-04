Stęskniliście się za Depeche Mode? "Exciter – The 12’" Singles” to kolejna część kolekcjonerskich boxów z dyskografią legendarnego zespołu. W jego skład wchodzą czarne krążki z czterema singlami: "Dream On", "I Feel Loved", "Freelove" oraz "Goodnight Lovers". A na nich niewydane utwory, remixy, wersje instrumentalne, akustyczne oraz inne piosenki pochodzące z sesji nagraniowej do 10-go albumu Depeche Mode – "Exciter". W środku edycji kolekcjonerskiej znajduje się replika plakatu promującego utwór "Goodnight Lovers".

Depeche Mode zapowiedział box "Exciter" z niewydanymi wcześniej utworami. Kiedy premiera?

Specjalny box ukaże się 10 czerwca 2022. Trzy płyty winylowe z zestawu zawierają kompozycje, które były wydane tylko i wyłącznie na singlach CD w trakcie promocji albumu "Exciter". Wydawnictwo zawiera remixy klasyków Depeche Mode, oraz singlową wersję utworu "Dirt", który jest coverem kompozycji The Stooges.

Fot. materiały prasowe Sony Music Polska

Oryginalnie wydany w maju 2001 roku album "Exciter" był pierwszym krążkiem Depeche Mode wypuszczonym w XXI wieku i został wyprodukowany przez pioniera brytyjskiego techno – DJa Marka Bella. Współpraca z Bellem pozwoliła im na odkrycie zupełnie nowych, głębszych i ambientowych dźwięków, które w wysublimowany sposób łączyły się z elektroniczno-popowym brzmieniem.

Oglądaj

Seria specjalnych boxów będzie kontynuowana w nadchodzących latach w podobnych, luksusowych, audiofilskich edycjach kolekcjonerskich. Dźwięk został zremasterowany z oryginalnych taśm, a grafika każdego zestawu opiera się na ikonografii inspirowanej oryginalnymi wydaniami.

Do tej pory ukazały się: