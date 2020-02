27 marca 2020 otrzymamy nowe wydawnictwa od Depeche Mode. Chodzi o nagrania z dwóch finałowych koncertów w Berlinie z trasy Global Spirit Tour oraz film dokumentalny "Spirits in the Forest”, które pojawią się na DVD i Blu-Ray. Ta specjalna edycja zawiera 4 płyty (dwie z wideo i dwie ze ścieżką dźwiękową). Dostępna będzie także wersja z CD z samym soundtrackiem.

Dyski wideo zawarte w pakiecie, to relacje z dwóch koncertów w amfiteatrze Waldbühne, które jeszcze nigdy nie były opublikowane w całości oraz film dokumentalny. Reżyser Anton Corbijn ukazał nowy zamysł w tworzeniu muzycznego dokumentu.

Narracje prowadzi sześciu fanów Depeche Mode z różnych zakątków świata. W filmie ukazane są ich skrajnie różne życiorysy, które łączy jedna rzecz - miłość do Depeche Mode. Kinowa wersja dokumentu „Depeche Mode: SPiRiTS in the Forest” miała swoją premierę w listopadzie 2019. Produkcja została obejrzana przez 220 tysięcy osób.

Dwie płyty CD z zestawu zawierają soundtrack "Live Spirits" – wersję audio berlińskiego występu. Usłyszymy zatem największe hity zespołu oraz utwory z płyty "Spirit".

Depeche Mode - "Live Spirits": Tracklista

CD1

Intro Going Backwards It’s No Good A Pain That I’m Used To Useless Precious World in My Eyes Cover Me The Things You Said Insight Poison Heart

CD2

Where’s the Revolution Everything Counts Stripped Enjoy the Silence Never Let Me Down Again I Want You Now Heroes Walking In My Shoes Personal Jesus Just Can’t Get Enough

