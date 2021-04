Derek Chauvin został uznany winnym ws. morderstwa George'a Floyda. Muzycy zareagowali na wieści

Zapadł wyrok w jednej z najgłośniejszych spraw w ostatniej historii. Derek Chauvin został uznany winnym w sprawie morderstwa George'a Floyda. Łącznie grozi mu do 75 lat więzienia.

Zabójstwo George'a Floyda. Derek Chauvin został skazany

Chauvinowi grozi do 40 lat więzienia za morderstwo drugiego stopnia, do 25 lat za morderstwo trzeciego stopnia i do 10 lat za nieumyślne spowodowanie śmierci. Zarzuty są rozpatrywane oddzielnie, kara może więc zostać skumulowana.

Incydent z udziałem George'a Floyda i Dereka Chauvina stał się jedną z najgłośniejszych spraw ostatnich lat. Wywołał protesty na całym świecie, w których ludzie sprzeciwiali się brutalności policji. Rozpoczęły się publiczne dyskusje na temat dyskryminacji i rasizmu.

Podobnie jak w przypadku śmierci Floyda, również podczas ogłoszenia werdyktu sądu muzycy głośno wyrażali swoje opinie na temat sytuacji. ICE T, Rage Against The Machine, Mark Morton z Lamb of God, Andy Biersack z Black Veil Brides, czy Sam Carter z Architects jasno poparli wyrok sądu.

Sąd w Minneapolis poinformował, że karę Chauvina poznamy w ciągu najbliższych 8 tygodni.