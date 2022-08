Zespół Dezerter podzielił się wcześniej niepublikowanym utworem "Pałac". Odkrycie piosenki po 36 latach w archiwach zaowocowało nową płytą "1986, co będzie jutro?”, która ukaże się już 9 września 2022. Jak brzmi piosenka "Pałac", która została zarejestrowana w latach 80.?

Dezerter opublikował utwór "Pałac" z 1986 roku. To zapowiedź nowej płyty

Zespół zdradził, że wiosną 1986 roku nagrywał utwory do składanki "Jak punk to punk". Dzięki pomocy realizatora Włodka Kowalczyka, kapeli udało się zarejestrować na żywo osiem dodatkowych numerów, poza zgodą i wiedzą cenzury. Była to ostatnia sesja ze Skandalem w roli wokalisty Dezertera. Taśma leżała 36 lat pośród innych archiwaliów zespołu aż do dziś. Kawałek trafi na nowe wydawnictwo zespołu.

Oglądaj

Fot. materiały prasowe

Premiera płyty CD "1986, co będzie jutro?" przewidziana jest na 9 września 2022 roku. Na premierę LP trzeba będzie trochę poczekać, a szczegóły poznamy niedługo. Na razie dyskografię zespołu zamyka album "Kłamstwo to nowa prawda" z 2021 roku.