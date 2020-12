Dezerter podzielił się nowym singlem zatytułowanym "Kłamstwo to nowa prawda". Utwór promuje nowy album o tym samym tytule, który ma ukazać się 29 stycznia 2021. Jak brzmi ten kawałek?

Dezerter wydał nowy singiel "Kłamstwo to nowa prawda". To zapowiedź nowej płyty

"Kłamstwo to nowa prawda" to najnowsze dzieło Dezertera, które powstało w czasie pandemii 2020. Zespół wykorzystał nadmiar wolnego czasu na stworzenie dziewięciu intensywnych w treści utworów, okraszonych charakterystycznym dezerterowym brzmieniem. W tym celu Dezerter zaprosił do współpracy Kubę Galińskiego, z którym realizował EP "Nienawiść 100%", a za mastering odpowiedzialny był Jason Livemore ze studia The Blasting Room w Kolorado. Posłuchajcie tytułowego kawałka "Kłamstwo to nowa prawda".

Oglądaj

Nowy album Dezertera ukaże się na początku 2021 roku, który będzie jednocześnie rokiem czterdziestolecia działalności zespołu. Krążek można już zamawiać w przedsprzedaży na stronie mystic.pl.

Dezerter "Kłamstwo to nowa prawda": Tracklista

Kłamstwo to nowa prawda Punkt bez powrotu Wszystkie lęki świata Zegar zagłady Odwet Dzień dobry, dzień zły Idziemy po was Izolacja Brunatny

Tak prezentuje się natomiast okładka nowego wydawnictwa grupy Dezerter: