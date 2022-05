Tęsknicie za Dire Straits z Markiem Knopflerem na wokalu? Tęsknotę może Wam umilić wyjątkowe winyle, na których znajdą się największe przeboje Dire Straits. Kiedy odbędzie się premiera tego wydawnictwa?

Dire Straits wyda swoje największe przeboje na winylach. Kiedy premiera "Money For Nothing"?

Kompilacja "Money For Nothing" ukaże się 17 czerwca po raz pierwszy na 2LP. Składanka, która oryginalnie miała premierę w 1988 roku, zawiera utwory z pięciu pierwszych studyjnych płyt rockowego zespołu, w tym takie szlagiery jak "Sultans of Swing", "Tunnel of Love", "Romeo and Juliet" i "Private Investigations", a także nagrany z udziałem Stinga hit "Money for Nothing" czy jeden z największych przebojów wszech czasów - "Brothers in Arms".

Na winylową reedycję „Money For Nothing” trafił utwór "Telegraph Road (Live Remix)", który wcześniej był dostępny tylko na oryginalnym formacie CD. Ponadto, zestaw wzbogacono o zupełnie nowy miks nagrania "Portobello Belle (Live)".

Za nowy mastering odpowiadał Bob Ludwig, a nad tłoczeniem czuwał Bernie Grundman. Oryginalna okładka doczekała się reprodukcji, a wewnętrzna grafika została wydrukowana na dwustronnej, 12-calowej wkładce.

Dire Straits "Money For Nothing": Tracklista

LP1 - strona A:

Sultans Of Swing Down To The Waterline Portobello Belle (Live: Alternative Out-take) (4:33) – wcześniej niewydane

LP1 - strona B:

Twisting By The Pool Tunnel Of Love Romeo And Juliet

LP2 - strona C:

Where Do You Think You're Going Walk Of Life Private Investigations

LP2 - strona D: