Discopolowcy przepraszają za Bayer Full. "KULTura nie boli"

Lider Bayer Full komentarzem odnośnie grupy Kult wywołał prawdziwą burzę. Za zespołem murem stanęło wielu innych wykonawców oraz fani. Okazuje się, że także branża disco polo nie jest zadowolona ze słów Sławomira Świerzyńskiego i przeprasza za jego wypowiedzi.

Dotacje dla sektora kultury, które miały rekompensować artystom poniesione straty w wyniku pandemii koronawirusa, nie schodzą z ust Polaków. Po ogłoszeniu listy beneficjentów sieć zalała fala komentarzy dotyczących sprawy. Głos zabrała między innymi grupa Kult, która oświadczyła, że nie starała się o pomoc od państwa. Stanowisko rockowej legendy skomentował podczas programu w Polsat News lider Bayer Full, co również poniosło się szerokim echem.

Sławomir Świerzyński zakpił z zespołu Kazika Staszewskiego twierdząc, że nikt o Kulcie już nie pamięta i nie chce kupować płyt formacji. Fani zareagowali natychmiast, a Jurek Owsiak ogłosił, że ostanie wydawnictwo zespołu sprzedaje się jak świeże bułeczki. Do wypowiedzi lidera Bayer Full odniosło się także środowisko discopolowców.

Bartek Padyasek z grupy D-Bomb opublikował zdjęcie z napisem "Przepraszam za Bayer Full". Fotografię podpisał natomiast hasłem "KULTura nie boli".

Z kolei inny muzyk disco polo - Łukasz Gesek zarzucił Świerzyńskiemu w komentarzu na swoim Facebooku pychę i arogancję:

Niech on tam sobie gra co chce, te swoje hity na plenerach, tylko niech nie wprowadza takiej dyskusji do mediów i nie obraża innych wykonawców , a Kult to przecież legenda. Za dużo w tym wypowiedziach pychy i arogancji. Smutne, ale prawdziwe...