Zespół Disturbed słynie z naprawdę dobrych coverów piosenek, które w ogóle nie kojarzą się z twórczością kapeli. Zespół ma już na swoim koncie chociażby kawałki Genesis, Tears For Fears, zaś "Sound of Silence" z repertuaru Simona & Garfunkela odniósł ogromny sukces w wielu krajach. Nadszedł czas na kolejny cover w wykonaniu Disturbed.

Disturbed nagrał cover piosenki Stinga. Czy utwór pobije hit "Sound of Silence"?

Tym razem Distrubed wziął na warsztat kawałek Stinga "If I Ever Lose My Faith In You" z płyty "Ten Summoner's Tales" z 1993 roku. Kawałek wskoczył na 17. pozycję listy Billboard Hot 100.

Disturbed stworzył poruszającą balladę, do której powstał teledysk podobny do klipu coveru "Sound of Silence". Przekonajcie się na własne uszy, jak brzmi najnowszy cover w wykonaniu Distrubed.

Porównajcie z oryginałem:

Jak oceniasz nowy cover w wykonaniu Disturbed?

Tak muzycy Disturbed wypowiedzieli się na temat tego kawałka:

" Od dłuższego czasu jesteśmy zakochani w tym utworze i mimo tego, że kawałek ukazał się w 1993 roku, brzmi bardzo współcześnie. Piosenka mówi o stracie wiary i początkowo może brzmieć pesymistycznie, ale tak naprawdę pokazuje, jak ważne są relacje międzyludzkie. Mogą one nas uratować i są pocieszeniem w tym niezwykle irytującym świecie. "

