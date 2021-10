Dlaczego Jason Newsted opuścił Metallikę? Lars Ulrich dopiero teraz zrozumiał decyzję basisty

Chociażby dlatego decyzja Jasona Newsteda o opuszczeniu grupy do dzisiaj zastanawia wielu fanów. Basista odszedł z Metalliki w 2001 roku w dość niespodziewanych okolicznościach. Czas jednak leczy rany i teraz panowie mogą na spokojnie i z dystansem wrócić pamięcią do tych czasów, co zresztą ostatnio zrobili. Newsted był bowiem dość mocno zaangażowany w promocję specjalnego wydania "The Black Albumu" z okazji 30-lecia krążka.

Metallica wydała kolejne koncertowe nagrania. Zobaczcie "Harvester of Sorrow" i "No Leaf Clover"

Muzyk nagrał m.in. specjalne wideo, w którym przeprowadził unboxing wyjątkowo bogatej reedycji "Czarnego albumu". Na temat całej tej sprawy wypowiedzieli się Lars Ulrich i James Hetfield, którzy porozmawiali niedawno z Zane'em Lowe'em z Apple Music (Kirk i Robert również byli obecni podczas wywiadu, ale nie zabrali głosu w tej sprawie). Hetfield jasno powiedział, że nie żywi do Newsteda żadnej urazy i teraz wie, że postąpiłby inaczej, gdyby sytuacja miała się powtórzyć:

Był w takim, a nie innym miejscu; my byliśmy w takim, a nie innym miejscu. Stało się tak, bo tak się miało stać. Gdyby teraz Robert przyszedł do nas i powiedział: "Hej, mam już dosyć", to byśmy się kłócili. Kłócili o to, żeby został, kłócił z jego decyzją - nie z człowiekiem. Wtedy tego nie potrafiliśmy zrobić.

Lars Ulrich udzielił natomiast bardzo, ale to bardzo wyczerpującej odpowiedzi, prezentując nam naprawdę interesujący proces myślowy i kontekst, który towarzyszył perkusiście te 20 lat temu, a również ocenę sytuacji na chłodno po latach:

Prawda jest taka, że Jason jest jedynym członkiem Metalliki, który odszedł z zespołu z własnej woli. Myślę, że to dlatego tak bardzo dotknęło to mnie i Jamesa... tak się nie robi. Możesz odejść, jeśli to my ci na to pozwolimy. Wtedy nie potrafiliśmy zrozumieć tego, dlaczego on odszedł z zespołu. Ale teraz po tych 20 latach to oczywiste.

My piszemy piosenki; my podejmujemy decyzję; my robimy wszystko. Nie możesz się spełnić kreatywnie w tym zespole; nie masz głosu. A wtedy ty chcesz zrobić coś ze swoim talentem, zaprezentować światu coś bardzo osobistego i wyrazić się artystycznie, a my się na ciebie wk*rwiamy. I ta narastająca frustracja powoduje, że w końcu opuszczasz zespół. To podstawy psychiatrii i psychologii, ale wtedy nie potrafiliśmy tego zrozumieć. Teraz to ma ogromny sens.