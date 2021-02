Dlaczego członkowie Sepultury nosili koszulki ze swastykami? Igor Cavalera wyjaśnia

Młodzieńcze lata rządzą się swoimi prawami. Pewnie każdy z nas ma na koncie przynajmniej jedną wpadkę z przeszłości, której się wstydzi i wie, że dziś by jej nie popełnił. Czasem dotyczą one naszego wyglądu, czasem poglądów i zachowania. Jednak w przypadku osób publicznych błędy młodości często zostają wywlekane na światło dzienne w najmniej odpowiednich momentach.

W jednym z ostatnich wywiadów dla The New York Hardcore Chronicles, były perkusista Sepultury, Igor Cavalera odniósł się do sytuacji sprzed wielu lat. Wraz ze swoimi kolegami z zespołu nosił niegdyś koszulki ze swastykami.

Członkowie Sepultury nosili koszulki ze swastykami. Dlaczego?

Jak się pewnie domyślacie, Igor nie jest dumny z tamtego incydentu i przyjmuje na klatę wszelką krytykę. Muzyk wyjaśnił, skąd wziął się pomysł na te nieszczęsne koszulki.

Istnieje kilka starych zdjęć, na których ja, Paulo i Max mieliśmy na sobie koszulki ze swastykami. Ludzie gdy to widzą, mówią "Co wy do cholery robiliście?". W tamtych czasach, w 1982, 1983 roku na popularności zyskał punk, a Sid Vicious z Sex Pistols miał koszulkę właśnie z tym symbolem. My głupie dzieciaki uważaliśmy, że to fajne.

Cavalera przyznaje, że wraz z kolegami z zespołu, chciał za wszelką cenę wzbudzać kontrowersje. Muzycy nie zastanawiali się za bardzo nad sensem noszenia symbolu nazistowskiego, aż do pewnego momentu.

Pamiętam, że wreszcie jeden z naszych przyjaciół z zespołu Atlantica nie wytrzymał, podszedł do nas i powiedział "Chłopaki, to nie jest szokujące. To jest głupie". Od tamtego dnia więcej nie założyliśmy tych koszulek.

Igor przyznał, że tamten moment wiele go nauczył.