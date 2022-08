Dlaczego na Narodowym jest zła akustyka? Realizator dźwięku tłumaczy: "To jest polska choroba"

Na PGE Narodowym odbywają się największe imprezy sportowe oraz muzyczne. W tym roku na stadionie zagrali m.in. Rammstein, Coldplay, Guns N' Roses, Iron Maiden czy Sting i oczywiście w planach są już kolejne koncerty. Wiele osób narzeka na akustykę obiektu i niektórzy nawet nie chcą iść na koncerty organizowane na PGE Narodowym właśnie przez złe nagłośnienie.

Mirosław Michalak, realizator dźwięku, w rozmowie z Gazeta.pl wyjaśnia, że problemy z nagłośnieniem wynikają ze złej akustyki PGE Narodowy:

Nawet jeśli mielibyśmy najlepsze na świecie głośniki, to jeżeli włożymy je do wiadra, będą brzmieć jak z wiadra. System tu w żaden sposób nie pomoże. (…) Stadion Narodowy nie został zaprojektowany pod wydarzenia dźwiękowe i jest kompletnie nieprzygotowany do grania. Jest w nim pełno betonu, plastiku i szkła – to wszystko odbija dźwięk, który się kotłuje i kumuluje. Do tego łukowe kształty, tak charakterystyczne dla stadionów, też nie są korzystne dla akustyki miejsca. Bo tak jak dzieje się w zwierciadle, dają efekt soczewki. To powoduje, że mamy ogniska, w których skupia się najwięcej odbitego dźwięku. A betonoza narodowego dodatkowo to kumuluje.