Doda sprzedaje koszulkę Behemotha: "Niech się ociera o jego satanistyczny pot" [ZDJĘCIE]

Koszulki z metalowymi zespołami są nadal popularne i noszą je nawet ci, którzy w ogóle nie utożsamiają się z tymi kapelami. Okazuje się, że tego typu ciuch jest również w szafie polskiej gwiazdy pop - Dody. Piosenkarka kiedyś chodziła z Nergalem i wiele lat temu się z nim rozstała. W jej szafie nadal zalega koszulka Behemotha. Gwiazda postanowiła ją sprzedać, ciekawe czy znalazła kogoś zainteresowanego.

Piosenkarka co rusz robi remanent w szafie i sprzedaje niepotrzebne rzeczy. Okazuje się jednak, że nie robi tego zbyt dokładnie i chociaż rozstała się z Nergalem 11 lat temu, to niedawno odkryła koszulkę Behemotha w swojej szafie. Łatwo się domyślić, że Doda nie ma zamiaru chodzić w T-shircie po byłym i na swoim stories na Instagramie oświadczyła:

Jezu ludzie kochani, co ja znalazłam podczas tych porządków! F**k my life! Koszulkę Nergala, nie? Ja nie wiem, jak tu jest ktoś z tych satanistów, chętnych, behemotowych, kto chciałby chodzić w jego koszulce. Raczej mu nie będę wysyłać, więc chętnie sprzedam... to niech się ociera o jego satanistyczny pot.