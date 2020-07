Dołącz do publiczności na żywo na Najpiękniejszej Domówce Świata. Jak zdobyć wejściówkę?

Ze względu na panującą od miesięcy pandemię koronawirusa tegoroczne letnie festiwale zostały odwołane. Władze zadecydowały, że w przypadku imprez na tak dużą skalę niebezpieczeństwo rozprzestrzeniania wirusa jest zbyt duże i wydarzenia należy przełożyć. Część z organizatorów postanowiła zaproponować fanom wydarzenia online. Do sieci przeniósł się między innymi Pol'and'Rock.

Pol'and'Rock Festival 2020: Jak zdobyć wejściówkę?

Jak się okazuje festiwalowicze nie będą zmuszeni do oglądania polandrockowych występów wyłącznie za pośrednictwem internetu. Najpiękniejsza Domówka Świata będzie realizowana w studiu telewizyjnym w Warszawie, na terenie którego powstanie specjalna przestrzeń z charakterystyczną dla Najpiękniejszego Festiwalu Świata scenografią. Transmisja potrwa nieprzerwanie przez blisko 70 godzin i będzie podzielona na kilka wejść. Organizatorzy mają dla fanów festiwalu kilkaset podwójnych zaproszeń do udziału w poszczególnych wejściach naszego wydarzenia.

Jak zdobyć zaproszenie? Oglądać Domową Orkiestrę i słuchać audycji Zaraz Będzie Ciemno w Antyradiu. Co jakiś czas Jurek Owsiak będzie zadawał nowe pytanie do słuchaczy. Wśród tych, którzy odpowiedzą poprawnie zostaną rozlosowane zaproszenia. Poprawna odpowiedź to możliwość zdobycia jednego podwójnego zaproszenia.

Posłuchaj podcastu

Ważne informacje:

Udział w nagraniu Domowej Orkiestry mogą wziąć wyłącznie osoby powyżej 16 roku życia.

Każde wejście to kilka godzin nagrania i zabawy na Festiwalu. Ze względu na nagranie - ważne jest, żeby zwycięzcy pojawili się przed swoim wejściem i uczestniczyli w nim do samego końca.

Osobom, którym udało się zdobyć zaproszenie zostanie wysłane potwierdzenie i link do wypełnienia formularza, w którym należy wpisać wszystkie niezbędne dane do uczestnictwa w wydarzeniu.

W czasie wydarzenia należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa związanych ze stanem epidemicznym. Każdy uczestnik zobowiązany jest do noszenia maseczki ochronnej przez cały czas trwania wydarzenia.

Pol'and'Rock Festival 2020: Kto wystąpi?

Na Najpiękniejszej Domówce Świata, prosto ze studia WOŚP w Warszawie usłyszymy wykonawców takich jak: