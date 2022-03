Dolly Parton zaskoczyła wszystkim swoim oświadczeniem, iż nie jest godna nominacji do Rock'n'Roll Hall of Fame. Przeczytajcie jej wpis w tej sprawie.

Na początku lutego 2022 poznaliśmy listę nominowanych do Rock and Roll Hall of Fame. Zaszczyt dołączenia do rockowej galerii sław mają artyści, którzy przyczynili się do rozwoju muzyki rockowej i wydali swoją debiutancką płytę 25 lat temu. Wśród tegorocznych nominowanych pojawili się m.in. Rage Against the Machine, Duran Duran, Kate Bush, jak również Dolly Parton. Gwiazda muzyki country postanowiła jednak zrezygnować ze swojej nominacji.

Dolly Parton rezygnuje z nominacji do Rock and Roll Hall of Fame: "Nie zasłużyłam na to"

Nominacje do Rock and Roll Hall of Fame co roku wywołują spore kontrowersje, bo oprócz gwiazd rocka jury nominuje raperów czy gwiazdy country. Dolly Parton postanowiła zrezygnować z nominacji do galerii sław, bo uważa, że... nie zasługuje na to. Piosenkarka została wprowadzona do Country Music Hall of Fame w 1999 roku i ma na swoim koncie 11 Grammy.

Wokalistka w specjalnym wpisie w social mediach wyznała, że nie wniosła nic do muzyki rockowej i rock'n'rollowej oraz nie chce swoją nominacja odbierać głosów u pozostałych nominowanych. Co więcej stwierdziła, że nominacja do Rock and Roll Hall of Fame zmotywowała ją, by... nagrać rock'n'rollowy album. Dolly Parton ma 76 lat i jak widać sporo energii do dalszego tworzenia i nagrywania.

Mam nadzieję, że Rock and Roll Hall of Fame mnie zrozumie i ponownie rozważy moją kandydaturę, gdy będę tego godna. To mnie zainspirowało, by kiedyś w przyszłości wydać rock'n'rollowy album, o czym od zawsze marzyłam! Mój mąż uwielbia rock'n'roll i zawsze mnie do tego zachęcał.

Na swoich faworytów do Rock and Roll Hall of Fame możemy głosować do 29 kwietnia. Możemy wytypować 5 artystów, a głosy internautów będą się liczyć razem z głosami jury. Zwycięzców poznamy wiosną, zaś ceremonia wręczenia nagród odbędzie się jesienią 2022.