Dolly Parton całkiem niespodziewanie została nominowana do tegorocznej klasy Hali Sław Rock and Rolla (obok m.in. Eminema). Artystka wykonała podczas ceremonii specjalną wersję "Jolene" z m.in. Robem Halfordem z Judas Priest.

Dolly Parton i Rob Halford zaśpiewali Jolene. Super crossover!

To wiemy już oficjalnie - Judas Priest trafił do Rock and Roll Hall of Fame w 2022 roku. Zespół nie zostanie jednak wprowadzony jako "performer", tylko w kategorii Musical Excellence Award. Jeśli chodzi natomiast o "performerów", to "zaszczytu" dostąpią Dolly Parton, Duran Duran, Lionel Richie, Eurythmics, Carly Simon oraz... Eminem.

Gala odbyła się 5 listopada w Microsoft Theatre w Los Angeles i podczas imprezy zagrało sporo osób - w tym Dolly Parton, która zagrała swój hit "Jolene" w towarzystwie Brandi Carlile, P!nk, Roba Halforda, Duran Duran, Sheryl Crow, Eurythmics, Pata Benatara, Neila Giraldo i Zac Brown Band.

Niestety Eminem się nie załapał do tego widowiskowego występu, który zobaczycie poniżej:

Tak jak wspomnieliśmy, Judas Priest nareszcie załapali się do Rock and Roll Hall of Fame w kategorii "Musical Excellence". Nagrody z tej serii nadawane są "artystom, muzykom, kompozytorom i producentom, których oryginalność miała ogromny wpływ na muzykę". Kilkanaście lat temu szefowie Hali Sław przyznali, że to daje im możliwość na "wyróżnienie ludzi, którzy zwykle mogliby nie zostać wzięci pod uwagę w innej kategorii".

Jak zauważa Blabbermouth, to Judas Priest jest drugim zespołem, który otrzymał nagrodę w kategorii Musical Excellence - E Street Band był pierwszy.