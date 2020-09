Donald Trump wybrał najlepszy klip wszech czasów. Wskazał rockowych gigantów

Wielu z nas pamięta jeszcze magiczne urządzenie, jakim był magnetowid. Na grube czarne kasety nagrywało się ulubione klipy emitowane w muzycznych stacjach, żeby móc oglądać idoli, kiedy tylko przyjdzie nam na to ochota. Teraz każde wideo nagrywane przez muzyków ląduje na YouTubie. Artyści dwoją się i troją, żeby przyciągnąć produkcjami widzów. Teledyski są coraz częściej realizowane z filmową wręcz starannością. Dobrym przykładem są tutaj produkcje chociażby Grupy 13, która współpracowała z muzykami takimi jak Behemoth czy Nocny Kochanek. Bardzo ambitny klip zaprezentował też Dawid Podsiadło angażując do niego grono wybitnych polskich aktorów oraz tworząc ciekawy scenariusz.

Najlepszy klip w historii według Donalda Trumpa

Jak donosi portal Metal Sucks, na łamach Newsweeka pojawił się fragment książki byłej sekretarz prasowej Białego Domu, Sarah Huckabee Sanders. Kobieta opisała w nim ciekawostkę na temat upodobań muzycznych Donalda Trumpa.

Sanders wyznała, że prezydent Stanów Zjednoczonych zdradził jej, który teledysk uważa za najwspanialszy klip wszech czasów. Co więcej, napisała, że wręcz zmusił ją do obejrzenia go razem z nim w Gabinecie Owalnym, aby udowodnić jej swoją rację.

O jakim klipie mowa? Trump upodobał sobie "November Rain" Guns N' Roses, który faktycznie był przełomowym wideo jak na tamte czasy. Zresztą nie tylko polityk docenił nagranie. Teledysk odtworzono za pośrednictwem YouTube'a już ponad miliard razy. Był to pierwszy klip z lat 90., któremu się to udało.