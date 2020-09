Dr Misio wkrótce wyda nową płytę. Nadchodzi "Strach XXI wieku"

Dr Misio to grupa powstała w 2008 roku z inicjatywy Arkadiusza Jakubika. Muzycy określają swoją muzykę mianem rock and rolla, a ich twórczość pokochało wielu Polaków w dużej mierze dzięki tekstom osadzonym w naszej, nie zawsze kolorowej, rzeczywistości. Muzycy w 2013 roku otrzymali nagrodę dziennikarzy na festiwalu Top Trendy, a 5 lat później zostali nominowani do Fryderyków w dwóch kategoriach - za album "Zmartwychwstaniemy" oraz teledysk do utworu "Pismo".

Dr Misio wyda "Strach XXI wieku"

Muzycy do tej pory mają na koncie trzy albumy studyjne. Ostatni z nich - "Zmartwychwstaniemy" ukazał się w 2017 roku. Na następcę krążka fani formacji musieli czekać 3 lata. Już 10 października 2020 roku trafi do sprzedaży kolejny materiał Jakubika i spółki.

Na płycie "Strach XXI wieku" znajdzie się 13 nowych utworów, w których muzycy rozprawiają się z problemami polskiego społeczeństwa. Nie odpuszczają także obecnej władzy, której zachowanie chętnie komentują, jednak pamiętają również o przeszłych wydarzeniach i ich wpływie na obecną sytuację.

W składzie zespołu poza Arkadiuszem Jakubikiem usłyszymy Pawła Derentowicza, Maria Matyska, Radka Kupisa, jana Prościńskiego oraz Maksa Kucharskiego.

Dr Misio - "Strach XXI wieku". Tracklista: