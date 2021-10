Dream Theater powrócił z nowym albumem. Jak prezentuje się materiał na płycie "A View From The Top Of The World"?

Dream Theater wydał 22 października 2022 nowy album "A View From The Top Of The World". Jest to debiut wydawniczy własnego studia grupy – DTHQ (Dream Theater Headquarters). Jak brzmi ten album?

Dream Theater wydał nowy album. Posłuchaj "A View From The Top Of The World"

Tytuł albumu to jeden z najdłuższych, jakimi nazywane były ich produkcje. Piętnasta płyta grupy to 70 minut wybitnego progresywnego metalu, od pierwszej sekundy singla "The Alien", po ostatnie dźwięki tytułowego "A View From The Top Of The World". Posłuchajcie, jak prezentuje się nowy album.

Dream Theater zaprezentuje nowy materiał na polskim koncercie. Zespół wystąpi 24 maja 2022 roku w krakowskiej TAURON Areny. Bilety są nadal dostępne w sprzedaży.

Dream Theater to od lat największa grupa progmetalowa. Czerpiąc z takich gigantów, jak Rush, Yes, Kansas, King Crimson, Iron Maiden, czy Fates Warning, powstały w 1985 roku zespół złożony z wirtuozów, stworzył wiele arcydzieł.

Spośród absolwentów prestiżowego Berklee College of Music, którzy założyli Dream Theater w drugiej połowie lat 80., do dziś są w zespole John Petrucci i John Myung. Pierwszy z Johnów oprócz bycia gitarzystą, jest też głównym kompozytorem repertuaru i od jakiegoś czasu ma wielki wpływ na brzmienie płyt. A wśród nich Dream Theater w dyskografii ma takie arcydzieła, jak "Images And Words", "Awake", "Metropolis 2: Scenes From A Memory", czy "A Dramatic Turn Of Events", dzięki której formacja otrzymała swoją pierwszą nominację do Grammy (za utwór "On The Back Of Angels").

W okresie pandemicznym Dream Theater przygotował piętnasty album "A View From The Top Of The World". Poza wspomnianymi Johnami nagrali go James LaBrie, Jordan Rudess i Mike Mangini.