Ceny biletów na koncerty to nadal dosyć kontrowersyjny temat. W tej materii nie zmieniło się nic na przestrzeni lat - im większa gwiazda, tym ceny wejściówek droższe. Po latach w sieci pojawił się fragment wywiadu z Nirvaną w 1993 roku. Podczas rozmowy poruszono temat cen biletów - mina Kurta Cobaina jest bezcenna.

Drogie bilety na koncert Madonny? Mina Kurta Cobaina mówi wszystko [WIDEO]

W wywiadzie z MTV zapytano Nirvanę o ich stanowisko w kwestii biletów. Co sądzą o wejściówkach za 50-70 dolarów? Wokaliście aż opadła szczęka ze zdziwienia. Okazało się, że właśnie tyle kosztują bilety do Madonny, która słynie z wielkich produkcji muzycznych. Nirvana na początku lat 90. brała za koncerty około 20 dolarów i bała się podwyższyć ceny, by nie urazić fanów. Posłuchajcie tego wywiadu:

Nirvana nadal cieszy się sporą popularnością. Świadczy o tym chociażby ilość licytacji z pamiątkami po kapeli. Podczas aukcji Music Icons w Los Angeles pod młotek poszła gitara Martin D-18E z 1959 roku, na której Kurt Cobain zagrał koncert MTV Unplugged w 1993 roku. Instrument sprzedano za rekordową sumę 6 milionów dolarów.

