Michał Szpak od dawna zapowiadał swój powrót po bardzo długim czasie nieobecności. Nagrał utwór "Halo Wodospad", który, jak czytamy w opisie, jest "modlitwą wypełnioną miłością, wdzięcznością oraz brakiem pokory". Do nowego singla powstała specjalna psychodeliczna grafika przedstawiająca Michała Szpaka jako wisielca z talii kart tarota, dookoła zaś widać duchy zmarłych muzyków.

Duchy Krawczyka i Freddiego promują nowy singiel Michała Szpaka. O co chodzi? [ZDJĘCIE]

Psychodeliczna okładka singla nawiązuje do talii kart tarota. Michał Szpak został przedstawiony jako wisielec, który symbolizuje m.in. godzenie się z losem, ofiarę, ale też odpuszczenie, wyrzekanie się. Wisielec dzieli energię z duchami zmarłych muzyków z Polski, ale również gwiazdami światowej sławy. Na grafice widzimy Davida Bowiego, Prince'a, Freddiego Mercury'ego, jak również Krzysztofa Krawczyka i Violettę Villas.

Fot. materiały prasowe

Pod postacią wisielca widać planszę do gry w klasy. Prawdopodobnie jest to nawiązanie do powieści Julia Cortázara "Gra w klasy", która jest spójna nawet, gdy skaczemy między jej rozdziałami. Jak podaje portal rytmy.pl, jest to odbicie Wisielca, co jest odwróceniem jego pozycji.

Posłuchajcie, jak brzmi utwór "Halo Wodospad", do którego powstała intrygująca grafika.

Oglądaj

Michał Szpak wyznał, że początkowo planował przesunięcie premiery tej piosenki, w związku z sytuacją u naszych sąsiadów: