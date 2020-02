Duffy przerwała milczenie po 10 latach: Zostałam zgwałcona i odurzona

W 2008 roku brytyjska piosenkarka Duffy opublikowała singiel "Mercy", który stał się wielkim radiowym hitem. W sumie wokalistka wydała 2 albumy - "Rockferry" w 2008 oraz "Endlessly" w 2010 roku. Niestety od tamtego czasu było cicho o artystce. W sumie fani musieli zaczekać aż 10 lat, by się dowiedzieć, dlaczego wokalistka wycofała się z show-biznesu. Okazuje się, że Duffy przeżyła prawdziwą tragedię.

Duffy została zgwałcona i odurzona. Od 10 lat nie wydała nowej płyty

Artystka umieściła długi wpis na swoim Instagramie, w którym wyjasniła, dlaczego przez ostatnie 10 lat było o niej cicho. Kobieta wyznała, że wielokrotnie zastanawiała się o upublicznieniu swojej historii, ale dopiero teraz nadszedł odpowiedni moment, by opowiedzieć swoją historię:

" Wielu z was zastanawiało się, dlaczego zniknęłam. W ubiegłe lato skontaktował się ze mną dziennikarz, któremu wszystko opowiedziałam. Był bardzo uprzejmy i to było niesamowite, że mogłam w końcu zacząć mówić. Prawda jest taka - uwierzcie mi, jestem teraz bezpieczna - zostałam zgwałcona, odurzona i byłam kilka dni przetrzymywana. Przetrwałam, leczenie zajęło sporo czasu. "

Piosenkarka wyznała, że długo pracowała nad tym, by w jej sercu znowu zaświeciło słońce i ten moment w końcu nastał:

" Dlaczego nie użyłam głosu, by wyrazić swój ból? Nie chciałam światu pokazywać smutku w moich oczach. Zadałam sobie pytanie: "Jak mam śpiewać od serca, które jest złamane?" "

Stan Duffy jest teraz o wiele lepszy i piosenkarka postanowiła, że przez następne tygodnie opublikuje swój wywiad. Podziękowała fanom za wsparcie i zachęciła ich do zadawania pytań. Jednocześnie poprosiła o wyrozumiałość i o to, by nie mieszać w całą sytuację jej rodziny.

Przeczytajcie cały post piosenkarki:

Miejmy nadzieję, że Duffy będzie w stanie wrócić do normalnego życia i nagrać nowy materiał, bo fani mocno stęsknili się za jej nietuzinkowym głosem!

