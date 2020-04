O Duffy było cicho przez ostatnie 10 lat. Dopiero pod koniec lutego 2020 brytyjska wokalistka postanowiła wyznać, że przeżyła tragedię. Okazało się, że artystka została porwana, zgwałcona i odurzana przez porywacza. Stan Duffy jest już o wiele lepszy i kobieta postanowiła na początku kwietnia 2020 zdradzić więcej szczegów całego zajścia.

Duffy ujawniła szokujące szczegóły porwania: "Gwałt stał się moim towarzyszem"

Piosenkarka wyznała, że podczas imprezy urodzinowej w restauracji została odurzona narkotykami:

" Podawano mi narkotyki przez 4 tygodnie, wywieziono mnie do obcego kraju. Nie pamiętam podróży samolotem, jak również tego, w jaki sposób znalazłam się na tyle samochodu. Potem zamknięto mnie w jakimś pokoju hotelowym, porywacz wrócił i mnie zgwałcił. "

Piosenkarka dodała, że "czuła obecność czegoś, co pomogło jej pozostać przy życiu". Wraz ze sprawcą wróciła do Wielkiej Brytanii, ale bała się iść na policję, bo porywacz wielokrotnie groził jej śmiercią. Obawiała się, że o sprawie dowiedzą się media, co mogłoby rozwścieczyć oprawcę.

Duffy odizolowała się od innych, kilka razy się przeprowadzała i zastanawiała nad wyjazdem z kraju oraz zmianie nazwiska:

" Z nikim się nie spotykałam. Ciągle chodziłam w piżamie, nie czesałam się i moje włosy wyglądały strasznie, w końcu postanowiłam je całkowicie ściąć. Byłam wówczas bardzo bliska samobójstwa. "

Piosenkarka dodała, że była "Odizolowana, samotna pozwoliła, by gwałt stał się jej towarzyszem'. Duffy nie chce zdradzić, kim był porywacz, ale policja zna jego tożsamość. Wokalistka postanowiła się zgłosić do terapeutki, która pomogła jej "stawić czoła wszystkim lękom". Kobieta jest w stanie już normalnie funkcjonować i wierzy, że nie usłyszy już więcej pytań dotyczących tego, gdzie przepadła Duffy.

Artystka była bardzo odważna opowiadając swoją historię na stronie duffywords.com i trudno uwierzyć w to, co jej się przytrafiło. Miejmy nadzieję, że Duffy będzie mogła normalnie funkcjonować i wróci do śpiewania, co niezwykle uszczęśliwiłoby fanów.